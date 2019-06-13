Президент РФ Владимир Путин освободил от должности двух генералов после скандала с делом журналиста Ивана Голунова. Путин подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.
Президент РФ Владимир Путин освободил от должности двух генералов после скандала с делом журналиста Ивана Голунова. Путин подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.
Дата: 2019/06/13 14:39
Раздел: Бывший СССР
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