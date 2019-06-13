Президент Польши Анджей Дуда назвал расширение контингента США в стране ответом на действия России. Об этом сообщает «Укринформ».

По его словам, нынешние действия со стороны Североатлантического альянса и США «является ответом на то, что Россия делает в Калининградском округе, а также на ее широкомасштабные учения в Беларуси».

Дуда считает, что реакция России по поводу расширения американского присутствия в Польше вряд ли будет острой, поскольку Калининградская область РФ и так является наиболее милитаризованной зоной в Европе.

«Я не надеюсь на какое-то особое реакцию Москвы, поскольку Москва все время довооружает Калининградский округ. На данный момент это наиболее милитаризирована зона в Европе, и это уже длится давно «, — подчеркнул президент Польши.

Minval.az