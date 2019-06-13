Утром 12 июня авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана провели плановые учебные полеты на Физулинском направлении фронта.

Как сообщили Minval.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в это время вооруженные силы Армении, применяя зенитно-ракетный комплекс «ОСА» предприняли попытку сбить наши авиационные средства. Две ракеты, выпущенные из зенитно-ракетного комплекса, не поразив цели самоликвидировались в воздухе.

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«Это стало возможным благодаря мастерству наших военных пилотов и современным приборам, установленным в авиационных средствах, а с другой стороны из-за непригодности и низкого качества военной техники противника, а также низкого уровня подготовки боевого расчета, ответственного за управление данной военной техникой. Момент направления траектории и не поражения цели одной из ракет, выпущенных противником был запечатлён беспилотным летательным аппаратом, поднятым в воздух для проведения съемок учебных полетов наших авиационных средств», – отметили в оборонном ведомстве.

Ранее министр обороны страны-сателлита Давид Тоноян сообщил, что Армения подняла беспилотники и мобилизовала спецназ в Карабахе.

Minval.az