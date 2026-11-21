Президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться более масштабного перемирия между Россией и Украиной. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Трамп отметил, что его супруга Мелания Трамп проделала «хорошую работу» в налаживании отношений между Москвой и Киевом. Он напомнил, что в рамках предыдущего перемирия удалось эвакуировать мирных жителей из города Олешки Херсонской области, «что, вероятно, спасло им жизни».