Власти Венгрии арестовали имущество бывшего министра национального развития Миклоша Шестака на €24 млн евро в рамках расследования коррупционного дела, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр.

«Национальное следственное бюро Венгрии наложило арест на имущество бывшего министра правительства Виктора Орбана Миклоша Шестака на сумму 9 млрд форинтов (€24 млн евро) по подозрению в совершении коррупционного преступления. Конфискованы также его дом и автосалон», – отметил премьер в соцсетях.

В середине ноября Управление по возврату и защите активов Венгрии сообщило об обнаружении почти 18 млн евро наличными в лесу и на различных объектаах недвижимости в рамках расследования дела Шестака.