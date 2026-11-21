Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен заключить с Ираном долгосрочное соглашение, которое исключит возможность получения Тегераном ядерного оружия.
«Я заключу (мирное) соглашение (с Ираном), которое будет носить постоянный характер. Я не позволю предоставить им возможность обладать ядерным оружием», – сказал он в интервью Fox News.
Трамп также подчеркнул, что не заинтересован в смене власти в Иране.
«Некоторые говорили о смене режима, но объясните, что это означает. Я уже сверг два режима», – добавил американский лидер.