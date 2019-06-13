Ситуация на линии соприкосновения в Карабахе в эти дни относительно стабильная. Об этом сообщил министр обороны страны-сателита России — Армении Давид Тоноян.

Сепаратисты заявили 12 июня, что якобы «азербайджанские беспилотные летательные аппараты в эти дни часто осуществляют полеты по всей линии соприкосновения, заметно также передвижение сил специального назначения и боевых средств».

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В этой связи Тоноян заявил, что «армянские беспилотники также проводят полеты». Он отметил, что армянская сторона также скопила силы специального назначения.

«Если будет непосредственная угроза войны, то я сразу вам сообщу об этом», — сказал Тоноян журналистам.

Отметим, в последние дни на линии фронта наблюдается новый рост напряженности: несколько дней назад выстрелом с армянской стороны были убиты майор Агиль Омаров и военнослужащий Эльшан Халилов.

Minval.az