Вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио не смогли сдержать улыбок после заявления президента Дональда Трампа в ходе публичного выступления о собственной генетической одаренности, сообщает The Economist.

Трамп вспомнил своего дядю Джона Трампа, который преподавал в Массачусетском технологическом институте (MIT), рассуждая о собственных знаниях и способностях.

Американский лидер предположил, что его интеллект может быть связан с генетикой, назвав себя «одаренным». В этот момент Венс и Рубио, находившиеся за его спиной, обменялись улыбками. Их реакция попала на официальную видеотрансляцию Белого дома.