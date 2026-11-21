Российский сухогруз тонет у берегов Геленджика в Черном море – судно накренилось и частично ушло под воду. Об этом сообщает Oboz.ua со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+.

Рядом с судном также заметили буксир.

Судя по опубликованным снимкам, сухогруз относится к классу Handysize или Handymax. На палубе видны три грузовых крана, расположенные между трюмами, что характерно для судов с четырьмя грузовыми трюмами. Такая конструкция позволяет разгружать судно в портах, не оборудованных береговыми кранами.

Официальных сообщений о происшествии от МЧС России или властей Краснодарского края пока не поступало. При этом ночью 21 ноября в Геленджике и Новороссийске объявляли угрозу атаки БПЛА.