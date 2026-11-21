В Черниговской области украинские пограничники впервые уничтожили российскую малогабаритную крылатую ракету «Филин». Воздушную цель удалось поразить с помощью автоматизированного комплекса.

Ракету обнаружила мобильная огневая группа во время боевого дежурства. По словам пограничника, цель двигалась в их направлении на большой скорости и на низкой высоте.

«Я заметил цель, которая на небольшой высоте и с очень большой скоростью двигалась в нашем направлении. Я визуально ее заметил и нажал захват цели… Было дано разрешение на огонь, я открыл огонь на поражение. Визуально даже на экране монитора, когда я открывал огонь, было видно, как из нее уже пошел какой-то дым… Эмоции просто зашкаливали», — рассказал пограничник.

«Филин» — российская малогабаритная дальнобойная ракета класса «земля — земля». Ее длина составляет около 3,5 метра. Боеприпас запускают с наземной пусковой установки, а во время полета он может держаться на сверхмалой высоте. сократи и сделай новость