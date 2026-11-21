Ювелир Паоло Булгари, превративший семейную марку Bulgari в один из самых известных мировых брендов, скончался в возрасте 89 лет. Об этом сообщает La Repubblica.

Похороны Булгари состоятся 23 ноября в Риме.

История ювелирного дома началась в 1894 году, когда дед Паоло, греческий иммигрант Сотирио Булгари, открыл в итальянской столице первую ювелирную лавку. Позднее его потомки превратили семейное дело в международный бренд.

Наибольшую известность Bulgari получил в 1960–1970-х годах, когда украшения марки стали пользоваться популярностью среди кинозвезд. В семье Паоло назвали «великим ювелиром нашего времени».

Компания оставалась семейным бизнесом до 2011 года, когда вошла в состав французского холдинга LVMH. Несмотря на это, Bulgari сохранила тесную связь с Римом – недавно под брендом открылся отель на площади Императора Августа, а компания профинансировала реставрацию расположенного там мавзолея Августа.