Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил о возможной новой военной операции Израиля против Сирии, которая может привести к более масштабному конфликту в регионе, сообщает TGRT Haber.

«Существует сценарий, при котором израильская армия может начать военную операцию против Сирии. Мы и наши союзники в регионе предупреждаем об этом американцев и европейцев», – подчеркнул министр.

По словам Фидана, последствия такого развития событий не ограничатся Сирией и приведут к новым конфликтам, серьезным проблемам и неопределенности.

«Это приведет к новому конфликту, более серьезным проблемам и неопределенности», — заявил глава МИД Турции.

Он также напомнил, что турецкий народ хорошо знаком с войной, и заверил, что страна готова к возможному развитию событий.