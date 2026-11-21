Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил о возможной новой военной операции Израиля против Сирии, которая может привести к более масштабному конфликту в регионе, сообщает TGRT Haber.
«Существует сценарий, при котором израильская армия может начать военную операцию против Сирии. Мы и наши союзники в регионе предупреждаем об этом американцев и европейцев», – подчеркнул министр.
По словам Фидана, последствия такого развития событий не ограничатся Сирией и приведут к новым конфликтам, серьезным проблемам и неопределенности.
«Это приведет к новому конфликту, более серьезным проблемам и неопределенности», — заявил глава МИД Турции.
Он также напомнил, что турецкий народ хорошо знаком с войной, и заверил, что страна готова к возможному развитию событий.
«Война – наша сфера деятельности. Мы участвовали во многих войнах. Да убережет нас Аллах от войны, но если дело дойдет до боевых действий, вопросы будут касаться темы, в которой мы хорошо разбираемся. Не беспокойтесь», – подчеркнул Фидан.