Азербайджан и Вьетнам также активно сотрудничают в рамках международных структур. Хотел бы особо отметить наше конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном доверии и поддержке, в рамках ООН, Движения неприсоединения, СВМДА. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на официальном приеме в Ханое.

«Мы признательны за постоянную поддержку и справедливую позицию Вьетнама, особенно в период Отечественной войны 2020 года», — отметил глава государства, подчеркнув, что культурные и гуманитарные связи наших стран также имеют богатую историю.

Ильхам Алиев также заявил, что Вьетнам – дружественная для нас страна и стратегический партнер.

Глава государства подчеркнул, что «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Социалистической Республикой Вьетнам», принятая во время государственного визита президента То Лама в Азербайджан в прошлом году, вывела двусторонние отношения на качественно новый уровень.