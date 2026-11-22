Евросоюз намерен увеличить расходы на оборону в следующем семилетнем бюджетном цикле на 232% по сравнению с нынешним периодом, следует из нового проекта бюджета на 2028–2034 годы, представленного председателем Европейского совета Антониу Коштой. Об этом сообщает РБК.

Согласно предложению, финансирование мер по повышению конкурентоспособности ЕС вырастет на 120%, а расходы на управление миграцией и контроль границ увеличатся вдвое. На продвижение интересов Европы на международной арене планируется выделить на 23% больше средств.

Кошта отметил, что проект долгосрочного бюджета учитывает три ключевых приоритета Евросоюза: повышение конкурентоспособности, укрепление безопасности и обороны, а также продвижение европейских интересов на мировой арене.

При этом крупнейшим бюджетным фондом останется объединенный фонд поддержки Единой сельскохозяйственной политики и политики сплочения.

Согласование бюджета на 2028–2034 годы сопровождается разногласиями между странами ЕС. Одни государства выступают за сокращение общих расходов и перераспределение средств в пользу обороны, другие настаивают на сохранении субсидий сельскому хозяйству и финансирования регионального развития.