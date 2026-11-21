Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что проект TRIPP будет официально запущен 22 ноября.

«Завтра мы официально объявим о запуске программы TRIPP, и важной ее составляющей являются энергетика и транзит электроэнергии», — сказал он в субботу в ходе открытой дискуссии по теме искусственного интеллекта с участием вице-президента NVIDIA.

Пашинян отметил, что Армения соединит электросети Турции и Азербайджана. «С Грузией мы уже соединены и инвестируем средства, чтобы сделать передачу энергии более эффективной», — отметил премьер.