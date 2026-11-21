21 ноября в Ханое состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с первой леди Вьетнама Нго Фыонг Ли в Доме наследия.

Мехрибан Алиевой и ее дочерям Лейле и Арзу Алиевым рассказали об изделиях ручной работы, представляющих культурное наследие Вьетнама, в Доме наследия, расположенном в Старом квартале Ханоя (Old Quarter). Здание, построенное в XIX веке, отражает самобытную жилую архитектуру и уклад жизни торговцев того времени.

Первая леди Азербайджана и ее дочери ознакомились с традиционной вьетнамской чайной церемонией.

Затем было представлено традиционное исполнительское искусство Ка Чу (Ca Trù), история которого восходит к XI веку и которое включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Этот вид искусства сочетает поэтическое пение исполнительницы с аккомпанементом трехструнного музыкального инструмента и барабана.

После этого были продемонстрированы национальные костюмы Аозай (Áo Dài), являющиеся одним из символов Вьетнама. Традиционные наряды, изготовленные из шелковых тканей и украшенные узорами и вышивкой, отражают различные исторические эпохи Вьетнама.

В завершение первой леди Азербайджана был преподнесен образец вьетнамского каллиграфического искусства.