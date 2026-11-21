Столкновения между участниками акций против роста цен и полицией произошли во французских городах Лион и Нант в ходе субботних манифестаций, сообщают французские СМИ.

Как пишет Le Progres, власти Лиона запретили проводить акции в центре города, однако группы демонстрантов попытались выйти на улицы Гарибальди и бульвар Гамбетта. Полицейские мобильные подразделения разгоняли несанкционированные шествия, несколько раз применив слезоточивый газ. Усиленные меры безопасности действовали и в районе площади Белькур, где открылась рождественская ярмарка.

О столкновениях в Нанте сообщает Ouest-France. Там группа демонстрантов попыталась отклониться от согласованного маршрута, после чего произошла стычка с полицейскими. По словам корреспондента издания, один из участников акции получил травму ноги в результате попадания полицейской гранаты.

Телеканал CNEWS, в свою очередь, показал в репортаже из Нанта полицейский автомобиль с разбитыми лобовым и задним стеклами.

