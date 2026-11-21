США не сокращали военное сотрудничество с Канадой, несмотря на сообщения о введении ограничений со стороны Пентагона, заявил министр обороны Канады Дэвид Макгинти в интервью Reuters.

«Я не вижу никаких изменений в том, что мы делаем: как в военной сфере, так и в других областях», – отметил глава ведомства.

По его словам, вооруженные силы двух стран продолжают тесно взаимодействовать в борьбе с наркотрафиком через Карибское море, интеграции ракетных систем и противовоздушной обороне.

При этом Макгинти подчеркнул, что Канада должна самостоятельно отвечать за собственную безопасность, в том числе в Арктике. В частности, Оттава работает над созданием аналога американской спутниковой системы Starlink.

Ранее The Washington Post сообщила, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился ограничить военное сотрудничество с Канадой. По данным издания, соответствующее распоряжение было отдано на прошлой неделе.