Великобритания и Украина договорились расширить производство украинских ударных беспилотников на британской территории для нужд ВСУ, сообщает британское Министерство обороны по итогам визита главы ведомства Уэса Стритинга в Киев.

Новые соглашения предусматривают наращивание производственных мощностей и укрепление цепочек поставок.

В Киеве Стритинг встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Евгением Хмарой. Стороны обсудили дальнейшую военную и промышленную поддержку Украины на фоне усиления российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру.

Зеленский поблагодарил Лондон за поддержку и объявленный зимний пакет военной помощи на £500 млн. Великобритания также подтвердила готовность ежегодно выделять Украине £3 млрд на военные нужды столько, сколько потребуется.

«Это не слова. Это реальные шаги по укреплению в первую очередь нашей армии и, конечно, защиты гражданского населения», – заявил украинский лидер.

Стритинг, в свою очередь, заверил, что Лондон продолжит поддерживать Киев.

«Линия фронта Украины – это наша линия фронта за свободу и демократию. Власти РФ пытаются разрушить не только мосты – они пытаются сломить дух украинского народа. Мы едины в поддержке Украины и не подведем вас», – заявил британский министр.

Визит Стритинга в Киев состоялся после его участия в учениях «Коалиции желающих» в Польше. Это были первые крупные маневры многонациональных сил для Украины под руководством Великобритании и Франции. Участники отрабатывали переброску, защиту и обеспечение подразделений, которые могут быть задействованы для поддержки восстановления украинской армии после завершения боевых действий.