Иран не намерен обсуждать открытие Ормузского пролива, пока американская сторона не выполнит его требования, заявил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

«Наша позиция ясна: пока требования Ирана не выполнены, вопрос об Ормузском проливе и его открытии неактуален», – приводит слова Арагчи иранская гостелерадиокомпания.

По его словам, Тегеран готов как к переговорам, так и к обороне. Он также отметил, что визит катарской делегации не является чем-то необычным, поскольку посредники регулярно приезжают в Иран, чтобы передать предложения и идеи.

Катарская делегация провела переговоры в Тегераане в ночь на субботу.

Ранее замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади сообщил, что Тегеран поддерживает контакты с посредниками, в том числе из Катара, как лично, так и по видеосвязи, и рассматривает возможность дать дипломатии еще один шанс.