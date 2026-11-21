В Неманском районе Калининградской области объявили беспилотную опасность после обнаружения подозрительного объекта со стороны Литвы, сообщил губернатор региона Алексей Беспрозванных.

«Специалисты провели все необходимые проверки, угрозы нет. В ближайшее время режим будет отменен», – написал он в соцсетях.

Сирены, в частности, сработали в Зеленоградске – пригороде Калининграда. По данным ГТРК «Калининград», со ссылкой на местных жителей, их также слышали в разных районах областного центра, Светлогорске и Гусеве.

На фоне объявленной опасности временные ограничения вводились и в аэропорту Храброво.