Пассажирское судно перевернулось и затонуло в штате Байелса на юге Нигерии, в результате чего погибли не менее 50 человек, сообщает The Guardian.

Судно следовало по одной из проток дельты реки Нигер и перевозило людей на похороны погибших в аналогичной катастрофе, произошедшей в этом регионе несколькими днями ранее.

По предварительным данным, на борту находились около 300 человек. Спасти удалось 24 пассажиров, тела более 50 погибших доставили в морг. Судьба остальных людей пока остается неизвестной.

Предположительно, причиной трагедии стала перегруженность судна.

