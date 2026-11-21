Китайская разведка расширяет возможности по сбору информации за рубежом, используя связи китайской диаспоры, вербовку сотрудников иностранных компаний и сочетание киберопераций с агентурной работой, пишет Financial Times (FT).

По оценкам экспертов издания, в Министерстве государственной безопасности Китая (MSS) могут работать около 200 тыс. человек.

MSS объединяет функции внутренней и внешней разведки. Как отмечает FT, его возможности усиливают законы о национальной безопасности, позволяющие ведомству принуждать людей к содействию разведывательным операциям и требовать сохранять это в тайне.

Бывший служащий Пентагона, заявил FT, что китайская разведка пытается получать информацию не только от инженеров и руководителей среднего звена, но и от высшего руководства компаний.

«Целью могут стать самые высокопоставленные сотрудники организации, что способно напрямую повлиять на взаимодействие компании с правительством США», — отметил он.

Дополнительные возможности для MSS создает расширение международной деятельности китайских компаний и их интеграция в глобальные цепочки поставок, пишет FT. Это обеспечивает разведке «больше точек доступа» к информации, считает аналитик частной разведывательной компании из Азиатско-Тихоокеанского региона.

Еще одним инструментом MSS эксперты издания называют использование связей китайской диаспоры. Многие ее представители взаимодействуют с государственными структурами через деловые объединения и культурные организации.

«У них уже есть отношения с Пекином, которые очень легко можно превратить в отношения разведывательного характера», — заявил западный исследователь, отслеживающий китайскую шпионскую деятельность.

Бывший американский дипломат Мэтт Бразил также отметил, что MSS склонно оказывать давление на представителей китайской диаспоры. По его словам, «операции по шантажу и сексуальной эксплуатации встречаются чаще, чем в других разведслужбах, за исключением российских».

FT приводит в качестве примера операцию 2010-х годов по хищению технологий производства газовых турбин. Хакеры проникали в аэрокосмические компании, а сотрудник MSS параллельно вербовал источники в США. По словам бывшего аналитика ФБР Адама Кози, этот случай продемонстрировал координацию киберопераций и агентурной работы. В конце 2024 года двух осужденных в США участников операции, включая сотрудника MSS, вернули в Китай в рамках обмена заключенными.

Повышенное внимание к китайской разведке привлек скандал вокруг отношений экс-главы Nvidia Дженсена Хуанга с Элис Хуанг, связанной с сингапурской компанией Megaspeed. При этом официальных доказательств того, что женщина была агентом китайской разведки или намеренно сблизилась с Хуангом ради получения секретной информации, нет.