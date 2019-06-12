В Москве началась очередная схватка между «голубями» и «ястребами» или же Кремль играет в «доброго и злого полицейского»?

Российские власти не впустили в страну очередную партию азербайджанских помидоров — ни много ни мало 36 с половиной тонн продукции. В них, как сообщает Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике, был обнаружен карантинный объект — южноамериканская томатная моль (Tuta absohuta (Povolny). Как уверяют российские «контролирующие органы», «наличие моли подтвердили результаты лабораторной экспертизы. Для недопущения распространения карантинных объектов на территории России, ввоз заселенных вредителем партий томатов запрещен, продукция возвращена грузоотправителям». Казалось бы, обычное дело, для которого и создан Россельхознадзор. Но, во-первых, этот самый Россельхознадзор весьма оперативно находит что-то опасное в партиях товара из «нелюбимых» стран по политическому заказу — и может, к примеру, отыскать в грузинском вине пестициды при том, что виноград вообще ими не обрабатывают. А во-вторых, даже если и принять во внимание, что одного только «возврата» 36 тонн помидоров для столь далеко идущих выводов еще слишком мало, происходит все на весьма показательном фоне, так что 36 тонн агропродукции — не более чем «томатный гарнир» к куда более серьезным политическим «котлетам».

Так, по меньшей мере непонятным образом развиваются события вокруг азербайджанского блогера Фуада Аббасова. Блогера внезапно и весьма жестко задерживают. Его предписывается депортировать из России, но затем, уже на пути в аэропорт, внезапно «разворачивают» и направляют в центр временной изоляции. Посольство Азербайджана направляет властям РФ соответствующую ноту, что уже означает весьма жесткий уровень реакции, но весь вопрос в действиях властей РФ.

Можно выдвинуть множество версий и объяснений, кому помешал Фуад Аббасов, идет ли речь о попытке «заткнуть рот» блогеру, защищавшему позицию Азербайджана на московских ток-шоу, или же о том, кто будет стоять во главе диаспорских организаций, и все эти объяснения имеют право на существование, но вот власти РФ ведут себя в этом вопросе слишком уж топорно и непрофессионально: сначала Аббасова решают депортировать, потом возвращают в «центр для нелегалов» в Королев — что вообще происходит? По какому протоколу действуют власти РФ? Означает ли это, что вслед за депортацией на Аббасова попытаются «навесить» еще и что-то посерьезнее? И в чем состоит цель всей этой «мышиной возни»? Кому-то слишком уж помешал Фуад Аббасов? Или в его лице хотят демонстративно «ударить» уже по Азербайджану? Намеренно оставим за скобками подробный разбор личности и «дела» Аббасова. Вопрос в том, что он по определению «медийная фигура», что уже по определению придает происходящему политический «привкус».

Конечно, определенную пищу для размышлений дает здесь прецедент Ивана Голунова, журналиста российского портала «Медуза», того самого, которому полицейские чины в отместку за его расследовательские статьи подбросили наркотики. Теперь Голунова выпускают на свободу с извинениями, в МВД обещают разобраться и с полицейскими, и с понятыми по его делу, а экспертное сообщество делает выводы: такого рода «подставы» и расправы далеко не всегда «заказываются» на самом верху. Кое о чем можно договориться и на уровне «среднего звена».

Только вот в чем дело: события на российско-азербайджанском треке включают в себя и такие «компоненты», о которых очень трудно договориться на уровне «среднего звена».

Нет, на первый взгляд между Баку и Москвой нет никакой напряженности. Президенты двух стран — Ильхам Алиев и Владимир Путин — обмениваются поздравлениями и проводят телефонные переговоры в теплом и дружественном тоне. Намечено место и время очередной встречи — на сей раз в Душанбе. Даже Мария Захарова, официальный представитель МИДа, и та сменила в отношении нашей страны гнев на милость и весьма лестно высказалась, в частности, о финале Лиги Европы в Баку.

Но в то же самое время заметно усилились «информационные наезды» на Азербайджан в российском федеральном телеэфире. Теперь к этим информационным атакам присоединился и посол РФ в Армении господин Копыркин. Он, напомним, на своей пресс-конференции, комментируя убийство в Подмосковье бывшего спецназовца ГРУ, в котором подозреваются выходцы из Армении, старательно советовал не политизировать вопрос и… переводил стрелки на Азербайджан. А Копыркин — официальное лицо, и еще в том же ведомстве, где служит и Захарова.

Наконец, изрядную пищу для размышлений дает и встреча Путина с Пашиняном. После которой Никол Воваевич намекнул на очередные оружейные подарки со стороны РФ. Причем дал понять, что рассчитывает Армения получить «что-то немаленькое». И вскоре после этой встречи эксперты фиксируют новый взлет напряженности на линии фронта: сначала гибель от рук оккупантов двоих азербайджанских военнослужащих, а затем — публичное награждение министром обороны Армении убийц одного из них. А это, если кто не понял, публичное признание и ответственности за смерть азербайджанского военнослужащего, и самого факта оккупации Арменией азербайджанских земель. Наконец, на этом фоне аккредитованные в Армении российские дипломаты после слезных истерик Еревана заявляют: мы, дескать, внимательно следим за совместными тактическими учениями ВС Азербайджана и Турции в Нахчыване. Каким образом эти учения могут угрожать России, дипломаты не пояснили.

И как понимать весь этот «раздрай, разброд и шатания»? У России просто нет внятной политики на азербайджанском треке?

Есть, конечно, классическое объяснение: в Кремле идет явное противоборство «голубей» и «ястребов» в верхах, и оно дает о себе знать и на азербайджанском треке. Искушенные наблюдатели советуют вспомнить события середины девяностых. 20 сентября 1994 года, напомним, Азербайджан подписывает «Контракт века», что оказалось шоком для многих в Москве. Где представители одного лагеря, в основном связанного со структурами топливно-энергетического комплекса, стремились сами и советовали другим поскорее встроиться в новый бизнес-проект, вкладывать инвестиции и пытаться ухватить свой «кусок пирога». В число участников проекта вошел, напомним, российский ЛУКойл. Другие с пеной у рта требовали «не пущать», «предотвратить» и «примерно наказать». Тогдашний глава МИД РФ Андрей Козырев советовал даже использовать военную силу «для захвата буровых платформ на каспийских камнях». В декабре 1994 года РФ ввела полную транспортную блокаду Азербайджана.

И что же — сегодня происходит то же самое? В Кремле, на Смоленской площади и даже в «Арбатском военном округе» идет противоборство «голубей» и «ястребов»? Где одни хотят сохранить конструктивные и добрососедские отношения с Азербайджаном, а другие полны решимости «раздавить», «принудить к послушанию» и т.д.?

Только вот на дворе уже не лихие девяностые. И представить себе такой «раздрай» в путинской «вертикали» посложнее, чем в команде Ельцина. Куда логичнее предположить, что Путин, в прошлом сотрудник КГБ, разыгрывает на азербайджанском треке привычную схему «доброго и злого полицейского», пусть даже обе роли порой играют одни и те же фигуры и даже ведомства. Да и разыгрывается эта комбинация на показательном фоне. Азербайджан не просто нарастил экспорт газа. Совсем немного остается до «европейского» старта Южного газового коридора, а этот проект лишает РФ привычной газовой монополии на юге Европы. Кремлю уже пришлось отменять проект «Южного потока», его попытались заменить «Турецким», но там две «нитки» вместо четырех, не решен вопрос экспорта газа в Европу…Наконец, есть большая вероятность, а глядя из РФ, «серьезная опасность», что через Азербайджан пойдет и туркменский газ, а это уже удар и по «Северному потоку». Словом, самое время «работать на азербайджанском треке». Вот и работают — в меру профессионализма и способностей, пуская в ход то «кнут», то «пряник». Только вот, похоже, на минуточку упустили из внимания, что для успешной политики и масштабных результатов на азербайджанском треке недостаточно назвать аэропорт в Сургуте именем Фармана Салманова и похвалить финал Лиги Европы. Здесь нужны реальные подвижки на «карабахском» треке. Но об этом в Москве, похоже, не желают и думать, предпочитая дарить Армении очередные оружейные транши и давать ей отмашку на провокации в Карабахе. Что уже априори обнуляет для Москвы возможные результаты того, что ей, возможно, казалось хитрой игрой и тонкой дипломатией.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az