Полиция и Росгвардия задержали 57 человек во время шествия в поддержку Ивана Голунова в Москве, сообщает «ОВД-Инфо».

Многие задержанные — люди в футболках «Я/Мы Иван Голунов», сообщает «Медуза».

Мэрия Москвы ранее отказалась согласовать шествие.

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