В Москве полиция начала задерживать участников несогласованного марша в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Об этом 12 июня сообщает RTVI.

Известно, что на шествии задержаны корреспонденты «Медузы» Илья Жегулев и Андрей Перцев, а также главный редактор «МБХ-медиа» Вероника Куцыло. На марше также задержали оппозиционного политика, главу ФБК Алексея Навального.

«Дождь» сообщает, что задержаны как минимум пять человек. По данным проекта «ОВД-инфо», задержали больше 35 человек, среди которых журналисты «Медузы», «Дождя» и Reuters.

О том, что на место проведения акции подвезли ограждения, стало известно вечером 11 июня. Утром перед началом марша участники сообщили, что на Чистых прудах уже стоят автозаки и полицейские автобусы.

В фейсбуке встречу, посвященную событию, создали 10 июня. Организаторы объяснили, что хотят провести мирную акцию, участники которой пронесут газеты с публикациями о деле Ивана Голунова.

К организаторам марша обратился заместитель мэра Москвы Александр Горбенко и предложил им обсудить проведение мероприятия, однако те отказались, потому что не готовы «вести кулуарные переговоры за спиной 20 тысяч человек». Тогда в мэрии сообщили, что намерены обратиться в прокуратуру.

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