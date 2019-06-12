Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что у него якобы не было проблем с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, а они были «со всей системой». Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

«Это крайне тривиально и глупо заводить, что «армянин на грузина накричал». Но это неправильно», — говорит Саакашвили.

Он добавил, что вместе с его политической партией Рух нових сил на парламентские выборы идет замглавы Национальной полиции Константин Бушуев.

В 2017 году в квартире Саакашвили проводились обыски. Экс-губернатор взобрался на крышу дома и якобы обещал прыгнуть, если его захотят задержать. Аваков заявил, что Саакашвили обязан подчиняться закону.

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