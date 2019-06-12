В течение прошлых суток в результате обстрелов со стороны пророссийских боевиков трое украинских военных получили ранения. Всего за сутки было зафиксировано 24 обстрела. Об этом в среду, 12 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что семь раз стреляли из запрещенных минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм.

«Противник также обстреливал наших защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», — отмечает пресс-центр.

В частности, враг 17 раз обстрелял украинские позиции в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Пески, Павлополь, Авдеевка, Гнутово, Марьинка, Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север позиции наших защитников были обстреляны семь раз у населенных пунктов Попасная, Крымское, Станица Луганская, Гладосове, Золотое, Новолуганское, Пивденне.

«В результате вражеских обстрелов три украинских защитника получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям. По данным разведки 11 июня двое противников уничтожены и семь ранены», — заявили в штабе.

От начала суток в среду, 12 июня, противник обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза у Водяного, Старогнатовки, Новгородского, Зайцевого. Украинские военные заявляют, что придерживаются условий прекращения огня.

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе были зафиксированы 17 обстрелов.

Minval.az