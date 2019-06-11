Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку 15 руководителей областных государственных администраций. Об этом, как передает «Интерфакс», сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка.

Это главы Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Полтавской и Одесской областей (там отстранен от исполнения обязанностей врио руководителя), а также Николаевской, Львовской, Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской и Волынской областей.

Как уточнил Рябошапка, это «первая часть представлений из кабинета министров».

Зеленский также подписал и внес в Верховную раду представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Также президент попросил Раду уволить главу МИД Павла Климкина и назначить на этот пост замглавы президентской администрации Вадима Пристайко, отмечает «112 Украина».

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