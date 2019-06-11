Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк во время встречи с вице-премьером России Дмитрием Козаком передал ему конверт с предложениями об изменении внешнеполитического курса страны. Об этом Козак рассказал изданию «Коммерсантъ».

По словам вице-премьера, встреча с представителями Демпартии прошла 3 июня. В конце мероприятия Плахотнюк передал российской стороне конверт с описаниями условий, на которых он готов создать коалицию с Партией социалистов.

Лидер Демпартии предложил радикально изменить внешнеполитический курс страны и переориентироваться на Россию. Также в конверте было описано урегулирование конфликта в Приднестровье на основе федерализации Молдовы.

Козак рассказал, что российская сторона была удивлена такими предложениями «откровенно антироссийской» Демпартии. Москва рекомендовала президенту и Партии социалистов не соглашаться ни на какие тайные сделки, кто бы их ни предлагал.

Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.

Политическая ситуация в Молдове обострилась в начале июня. Пророссийская Партия социалистов и проевропейский блок ACUM сформировали коалицию, и республика после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Конституционный суд объявил эти решения незаконными и назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Дмитрий Козак стал спецпредставителем по Молдове в июле прошлого года, сменив на этом посту нынешнего главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина. В 2003 году Козак разработал план урегулирования конфликта в Приднестровье на основе федерализации страны. В соответствии с договором Приднестровье получало особый статус и возможность блокировать нежелательные законопроекты. Молдова должна была соблюдать нейтралитет. Гарантом разрешения конфликта выступала Россия, которая имела право разместить войска на территории Приднестровья сроком на 20 лет. В последний момент тогдашний президент Молдовы Владимир Воронин отказался от подписания договора.

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