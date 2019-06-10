Аудиозапись прослушки телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) и начальником Специальной следственной службы (ССС), возможно, была распространена с территории одной из соседних стран. Об этом сегодня заявил председатель Следственного комитета Айк Григорян, сообщает ереванская служба «Радио Свобода».

Он сообщил, что есть шесть способов прослушивания и в рамках данного дела по всем направлениям были проведены расследования, были направлены запросы в зарубежные страны, есть полученные данные, которые, возможно, в будущем докажут, что аудиозапись просшушки была распространена с территории одной из соседних стран. Григорян отказался назвать эту страну.

Глава Следственного комитета также сообщил, что экспертиза опровергла возможность осуществления прослушки сотрудниками СНБ.

В сентябре прошлого года в сети появилась аудиозапись прослушки телефонного разговора, на которой директор СНБ Артур Ванецян и глава ССС Сасун Хачатрян обсуждают дело «1 марта», в частности, говорится о том, как один из судей позвонил директору СНБ и спросил, какое решение необходимо принять по вопросу избрания меры пресечения в отношении второго президента Арении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя.

Ванецян просит у Хачатряна подробности по этим делам, а тот рассказывает, что в отношении Кочаряна будет избран арест, против Хачатурова тоже, но Ванецян предупреждает, что Россия поднимет шум и просит хорошенько обдумать. В ответ на это Сасун Хачатрян просит Ванецяна поговорить на эту тему с Пашиняном. Ванецян потом перезванивает и говорит, что Пашинян сказал «закрыть».

По факту опубликования аудиозаписи телефонного разговора было возбуждено уголовное дело, предварительное следствие по которому было поручено Следственному комитету.

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