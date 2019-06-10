Российские силовики в аннексированном Крыму проводят новые обыски и задержания в домах крымских татар в Алуште и нескольких селах. Хронику событий ведет местная правозащитная Facebook-группа Крымская солидарность.

«Во время обыска в доме у супруги Ризы Омерова от стресса начались преждевременные роды на 7-м месяце беременности. На данный момент ее увезли в роддом», — пишут в группе.

Нескольких крымских татар увезли в отделы УФСБ РФ на захваченном полуострове.

«ФСБ возбудила уголовные дела в отношении сторонников запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”. По местам регистрации сторонников террористов в Алуште, Белогорске и Симферопольском районе в их домах с утра проводятся следственные действия. Вместе с ФСБ на месте работают сотрудники Росгвардии и полиции», — сообщает пресс-служба управления ФСБ по аннексированному Крыму.

Minval.az