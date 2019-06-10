Генсек, а затем — первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал то, как трактовали в сериале «Чернобыль» судьбу академика Валерия Легасова.

По словам Горбачёва, которого в телешоу сыграл швед Давид Денсик, он «не имеет» никакого отношения к проблемам в карьере и жизни Легасова, покончившего с собой в 1988 году.

По одной из версий, негласные гонения на учёного начались после того, как он озвучил на конференции МАГАТЭ в Вене секретные сведения, описывая причины и последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Следует отметить, что по сюжету сериала в Вене Легасов озвучивает официальную версию, но потом терпит муки совести, конфликтует с властями и в результате сводит счёты с жизнью.

В сериале противостояние властям и стремление говорить правду стоит Легасову спокойной жизни и звания Героя Советского Союза. В действительности речь шла о звании Героя Социалистического Труда, которое, по мнению некоторых исследователей, не было присвоено Легасову по личному указанию Горбачёва.

Горбачёв на это заявил следующее: «Я не давал указаний. А кроме меня кто даст? Это выдумки».

При этом сериал пока посмотреть ему не удалось — не позволяют проблемы со здоровьем.

«В больнице всё время. Обещали мне организовать просмотр в больнице», — приводит его слова радио «Говорит Москва».

Пятисерийный телефильм совместного производства HBO и Sky стал сенсацией, получив небывало высокие баллы у зрителей.

Minval.az