Крупнейшие российские газеты «Ведомости», «Коммерсант» и РБК в понедельник 10 июня впервые в истории вышли с одинаковой первой полосой. Она посвящена преследованию корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

В своем заявлении редакции всех трех газет поддержали решение Никулинского районного суда Москвы, который отказался помещать Голунова в СИЗО, как того просило следствие, и отправил его под домашний арест. Редакции потребовали проверить действия полицейских и предоставить результаты проверки СМИ.

Спецкор «Медузы» Иван Голунов обвиняется в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан днем 6 июня (официально задержание оформили через 13 часов; связаться с адвокатом все это время ему не давали). Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе. 8 июня суд отправил его под домашний арест.

Minval.az