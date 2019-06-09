Журналист «Медузы» Иван Голунов, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, уехал домой после суда. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Джулай, передает издание.

«Иван наконец-то уехал домой в сопровождении сотрудника ФСИН, в два часа ночи», — сообщил Джулай ТАСС.

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После суда журналиста привезли в ОВД «Раменки», где с ним провели следственные действия. В частности, у него взяли одежду для экспертизы. Отмечается, что было сделано по ходатайству его защиты.

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Как сообщил Джулай, днем 9 июня с Голуновым снова проведут следственные действия: на этот раз в УВД по ЗАО.

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