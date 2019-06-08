По мнению авторов письма, задержание Голунова — это «грубая и нелепая провокация». Они также потребовали «немедленно освободить Ивана», а все материалы полиции и следствия предоставить всем журналистам.
Сегодня в ряде российских городов прошли акции в поддержку задержанного журналиста, в частности, в Москве, Петербурге, Краснодаре, Перми, Воронеже, Чердыне, а также у посольства РФ в Лондоне.
Напомним, что на спецкора издания «Медуза» возбудили уголовное дело о сбыте наркотиков. Ивана Голунова также проверяют на связи с некой группой, которая занимается распространением наркотиков в столичном регионе.