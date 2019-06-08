Почти три тысячи журналистов поставили свои подписи под открытым письмом с требованием освободить журналиста Ивана Голунова. По состоянию на 19:00 под обращением подписались около 2850 человек и подписи продолжают поступать, сообщил агентству «Интерфакс» сопредседатель Профсоюза журналистов и работников СМИ Антон Карлинер. Добавим, что письмо опубликовано на сайте профсоюза.

По мнению авторов письма, задержание Голунова — это «грубая и нелепая провокация». Они также потребовали «немедленно освободить Ивана», а все материалы полиции и следствия предоставить всем журналистам.

Сегодня в ряде российских городов прошли акции в поддержку задержанного журналиста, в частности, в Москве, Петербурге, Краснодаре, Перми, Воронеже, Чердыне, а также у посольства РФ в Лондоне.