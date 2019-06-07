В Москве полиция задержала корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова. Об этом издание пишет со ссылкой на журналистку «Русской службы Би-би-си» Светлану Рейтер.

С Рейтер связался следователь, который сообщил, что Голунова задержали при покушении на сбыт наркотика мефедрона. По словам следователя, журналист находится в УВД по ЗАО.

Рейтер услышала, как Голунов, находившийся рядом, сказал, что ему подбросили два пакета с неизвестным веществом.

Полицейские отобрали у него телефон и не позволяли вызвать адвоката.

Голунов рассказал приехавшему утром 7 июня адвокату Дмитрию Джулаю, что после задержания его избили.

Minval.az