Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» 5 июня перед зданием Посольства Турции в Бишкеке застрелили собаку.

Сотрудники посольства выложили видео на официальную страницу в «Фейсбуке». «Сегодня утром проснулись от звука выстрела. Перед основным зданием посольства убили собаку и ее два щенка», — написали они.

По информации «Тазалыка», отстрел собак производили по плану, сотрудники посольства были заранее предупреждены. Поскольку жители района, где расположено здание посольства, жаловались на нападения бродячих собак, то в соответствии с нормами безопасности был произведен отстрел собак, сообщили в предприятии.

Minval.az