Президент Владимир Зеленский 7 июня провел закрытую встречу с представителями украинских СМИ. Об этом сообщают присутствовавшие на встрече журналисты в соцсетя, передает «Корреспондент».

Они сообщают, что каждый из участников получил индивидуальное приглашение, а сама встреча не анонсировалась для широкой публики.

Глава Наблюдательного совета НСТУ Светлана Остапа сообщила, что встреча состоялась в резиденции Залесье.

«Президент Зеленский встретился с медийщиками. Неформально в резиденции Залесье. Кресла-мешки на поляне, шаурма, фрукты/клубника/вино/кофе/чай. Разговор офф-рекордз. О ситуации в стране его глазами и планах. Журналисты, как всегда, задавали много вопросов. Я спросила, когда он даст пресс-конференцию, чтобы был равный доступ к Главе государства всех журналистов. Не очень уверенно сказал, что даст на 100 дней президентства. Посмотрим», — написала она в Facebook.

Minval.az