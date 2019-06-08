Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов мотивировал подписчиков постом в одной из социальных сетей.
«Всегда будут вызовы и сложности, просто продолжай идти вперёд. 93 дня до UFC 242», — написал Нурмагомедов в Instagram.
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Всегда будут вызовы и сложности, просто продолжай идти. Just keep going 🤷♂️ 93 days before… #ufc242 #ufc #mma #andstill @nibk_brakes
7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона в бою против американца Дастина Порье.