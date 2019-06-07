Президент России Владимир Путин пошутил о госпитализации кремлевской пропагандистки Маргариты Симоньян.

О главном редакторе RT после скандала на радиостанции «Эхо Москвы» на форуме в Санкт-Петербурге вспомнила одна из журналисток.

«Маргарита Симоньян не может здесь быть по известным вам причинам», — начала она.

Однако Путин тут же ее перебил, заявив: «Она беременна, а вы говорите «по известным вам причинам». Я здесь при чем?»

Как сообщалось, вчера Симоньян была экстренно госпитализирована после встречи юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции «Эхо Москвы». Пропагандистке резко стало «плохо» после вопросов Соболь.

Minval.az