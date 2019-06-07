Директор Департамента информации и печати в МИДе России Мария Захарова потроллила в «Фейсбуке» премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Представитель российского МИДа опубликовала цитату из выступления премьер-министра страны-сателлита на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ).

«Пашинян на питерском форуме: Когда все недовольны, нужно делать так, чтобы все были довольны», — написала официальный представитель МИД России.

Подписчики Марии Захаровой стали активно обсуждать цитату. Многие посчитали, что официальный представитель МИД России иронизирует над словами премьера Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос модератора заседания ПМЭФ о том, что необходимо менять в системе мировой торговли и как преодолеть разногласия между странами, отметил важность поиска компромиссов и взаимопонимания, в этом контексте использовав вышеотмеченную фразу, пишет «Русарминфо».

Minval.az