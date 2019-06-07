Председатель КНР Си Цзиньпин едва не упал со сцены после завершения пленарного заседания на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, сообщает «Лайф».

Китайский лидер покачнулся в сторону, когда обменивался рукопожатиями с гостями форума. Некоторые из них фотографировали политика.

Сохранить равновесие Си Цзиньпину помогли сотрудники Федеральной службы охраны, находившиеся рядом.

Minval.az