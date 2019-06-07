Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов удивился, что «ЛУКойл», получающий налоговые льготы в России, вкладывает деньги в месторождения на шельфе Конго.

Силуанов призвал компании, имеющие льготы, инвестировать внутри страны. «Меня всегда беспокоит, мы оказываем помощь. Дайте нам льготы по месторождениям, дайте нам льготы по НДПИ. Сейчас вот я читаю, наша уважаемая компания «ЛУКойл» вложила $800 млн в шельф на Конго. А мы им льготы предоставляем. Вопрос, так наши льготы куда идут? В нашу экономику или в иностранные экономики?» — заявил Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я здесь не говорю о социальной ответственности бизнеса. На нее, к сожалению, никто не обращает внимание. Но хотя бы инвестиции можно сделать в Россию. Тем более что проектов у нас предостаточно», — подчеркнул Силуанов.

«Если мы предоставляем льготы, то, пожалуйста, инвестируйте здесь, чего вам не хватает. Я с таким криком души», — заключил вице-премьер.

«ЛУКойл» в четверг объявил о приобретении 25% в проекте Marine XII в Конго за $800 млн. Лицензионный участок расположен на континентальном шельфе Конго в 20 км от берега, участок разрабатывают на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта является компания Eni (65%).

Minval.az