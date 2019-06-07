Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге цену на газ.

«Важно, чтобы согласованная цена не тормозила темпы роста Армении», — сказал Пашинян РИА Новости.

Пашинян надеется, что Еревану удастся найти общий язык с Россией по цене на газ для Армении.

Путин посетит Ереван 1 октября, и к этому времени, как ожидает армянский премьер, цена на газ будет согласована. «Мы договорились (на встрече с Путиным), что мы будем очень интенсивно обсуждать этот вопрос в ближайшие месяцы», — сказал Пашинян.

Отметим, армянский премьер часто посещает Россию, чтобы согласовать цену на топливо, однако успеха он все еще не может достичь.

Minval.az