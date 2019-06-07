Модель Ирина Шейк съехала из особняка в Лос-Анджелесе, в котором жила вместе с актером Брэдли Купером. Покидая дом за 3,6 миллиона фунтов, супермодель забрала с собой двухлетнюю дочку Лею. Как пишет The Sun, 33-летняя модель и 44-летний актер несчастливы вместе и «видеть друг друга не могут». Знакомые пары не исключают, что Шейк и Купер окончательно расстанутся.

Слухи о расставании Брэдли Купера и Ирины Шейк появились после того, как голливудский актер крайне убедительно сыграл любовь с певицей Леди Гагой в фильме «Звезда родилась». Артистка опровергла информацию об их романе. Сами звезды слухи пока никак не прокомментировали.

В мае СМИ сообщили о расставании российской супермодели и голливудского актера. В Instagram 33-летней модели стали появляться провокационные фото, а на модный бал MET Gala она пришла без кавалера. Причиной разрыва якобы стала разница во взглядах на личную жизнь — Купер предпочитает сохранять отношения в тайне, а Шейк не прочь почаще появляться на публике.

О романе Ирины Шейк и Брэдли Купера стало известно в 2015 году. Спустя два года у пары родилась дочь Лея, однако новости о помолвке поклонники звездной пары так и не дождались.

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