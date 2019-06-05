Президент УЕФА Александер Чеферин назвал политическим вмешательством критические заявления президента Франции Эммануэля Макрона по поводу реформы Лиги чемпионов.

Ранее УЕФА представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. По нему на групповом этапе турнира будет четыре группы по восемь команд, что увеличит количество матчей. При этом новая система будет более благосклонна к европейским топ-клубам.

Макрон выступил против подобных изменений. «Мы не позволим политике диктовать, как нам управлять. Важно, чтобы все политики знали, что влияние с их стороны на спорт неприемлемо. Это не в юрисдикции Макрона. Это то же самое, если бы я выступал против законов во Франции. Это явное вмешательство политики в спорт», — подчеркнул Чеферин.

Minval.az