Россиянин Хабиб Нурмагомедов является самым высокооплачиваемым спортсменом в ростере Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Как передает Газета.ру, об этом рассказал агент Орла Али Абдель-Азиз.

«Мы очень рады подписанию контракта, ведь о нас хорошо позаботились. Даже не можем просить большего и очень благодарны. Это самые легкие переговоры, которые у меня когда-либо были. Все было честно и прямо. И это одна из крупнейших сделок в истории UFC.

Сегодня Хабиб — самый высокооплачиваемый спортсмен в UFC. Поверьте мне, это так. Я знаю, о чем говорю. Мы счастливы. Время готовиться к бою», — приводит слова менеджера MMAFighting.

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