Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что с теплотой вспоминает каждую встречу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в совместном интервью ТАСС и «Российской газете» накануне визита в Россию. Он отметил, что с 2013 г. более 30 раз лично встречался с Путиным, регулярно общается с ним по телефону и обменивается письмами. По его словам, с Путиным разговор всегда глубокий «по широкому кругу тем».

Он отметил, что отношения с российским лидером основаны на взаимном уважении. Си Цзиньпин также назвал Путина «самым близким и надежным другом» среди других иностранных лидеров. Он также поделился, что часто вспоминает моменты встреч с Путиным: «Беседы в вагоне скоростного поезда, неформальное общение на хоккейной площадке в Тяньцзине, празднование дня рождения господина президента на острове Бали», – перечислил председатель КНР, добавив, что также ценит обмен поздравлениями в канун важных государственных праздников. По его мнению, у действующих лидеров России и Китая «близкие взгляды на мировой процесс», а принятые ими концепции управления государствами во многом сходны.

«На наших плечах лежит историческая миссия национального возрождения», – подчеркнул Си Цзиньпин.

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