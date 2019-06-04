Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой против американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в твиттере UFC.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил по этому поводу, что Порье заслужил бой против его сына.

«Порье заслужил этот бой, он прошел [Макса] Холлоуэя. Порье — опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке», — цитирует его ТАСС.

Minval.az