Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой против американца Дастина Порье. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби, сообщается в твиттере UFC.
It’s signed! (C) @TeamKhabib vs (IC) @DustinPoirier is official for #UFC242!
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— UFC (@ufc) 4 июня 2019 г.
Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил по этому поводу, что Порье заслужил бой против его сына.
«Порье заслужил этот бой, он прошел [Макса] Холлоуэя. Порье — опасный соперник. Но мы будем готовиться, чтобы провести большую часть поединка в стойке», — цитирует его ТАСС.